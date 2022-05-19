網球︱兩大協會保留英國多項草地賽排名分　惟溫網或不計分

就英國草地網球協會（LTA），禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參與溫布頓網球賽一事，兩大職業網球協會職業網球聯會（ATP）與女子網球聯會（WTA）早前就討論，以暫停溫網的排名分作出回應，不過ATP及WTA就表明不會取消英國其他草地賽事排名分數。

ATP與WTA據報在本月初，於馬德里舉行會議，討論應對溫網禁止俄羅斯及白俄羅斯球員參賽的應對，原因是LTA的決定違反了ATP及WTA的規則，即球手是根據其個人能力而不是其國籍。其中，兩大協會打算取消溫布頓的排名分。不過ATP表示，與球員委員會及賽事委員會方面討論之後，決定在皇后會盃網球賽以及伊斯特本網球賽會繼續保留計分。

其他賽事獲保留計分

ATP又表示，有關LTA違反ATP規則的處分目前仍在商討中，ATP方面未有決定。至於WTA亦表明，不會對英國的其他賽事取消其排名分數，當中包括諾定咸、伯明翰以及伊斯特本的排名分數。

LTA總裁Scott Lloyd在宣布有關的禁令時，就曾接受訪問表示這決定並非歧視，他指：「我承認這是非常複雜的問題及有很廣闊的意見，不過這是基於我們這個國家以及公眾對烏克蘭的看法，我認為我們作出了正確的決定。我不相信歧視是正確的形容。我們需要按照英國政府的框架下做事。我們與很多的運動，都有相同的結論，如拳擊、賽車、田徑，甚至國際奧委會。」