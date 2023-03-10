網球︱兩老將印第安韋爾斯首圈過關　拉度卡露頂住傷勢晉級

印第安韋爾斯大師賽的正賽圈開打，在女單的英國球手拉度卡露（Emma Raducanu）雖然狀態仍受傷患影響，不過她仍以2:0的盤數擊敗來自黑山的高雲妮（Danka Kovinic）晉身次圈。而男單方面，雖然拿度（Rafael Nadal）與祖高域（Novak Djokovic）都缺陣，不過兩個前大滿貫得主的老將梅利（Andy Murray）與華連卡（Stan Wawrinka）同在首圈過關。

20歲的拉度卡露在贏過美國公開賽冠軍之後，近年飽受傷患影響，世界排名已跌至77，而在今仗也未處於最佳狀態。對手的高雲妮雖然排名60，不過今仗拉度卡露仍以6:2先取下首盤，而之後一盤就以6:3取勝，以盤數2:0淘汰對手。拉度卡露賽後表示：「這對我來說是一場很好的比賽。我想丹卡（高雲妮）是一個極度難打的對手，我很期待這一場比賽，並且高興可以晉級。」