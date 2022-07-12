網球︱前「一哥」費達拿從排名消失　溫網冠軍祖高域跌落第7

20個大滿貫冠軍，瑞士的費達拿（Roger Federer）在25年後首次被剔出職業網球聯會（ATP）巡迴賽排名，至於剛贏得溫布頓網球賽男單冠軍的祖高域（Novak Djokovic），因為溫網今年不被計分之下，世界排名連跌3位至第7位。

下個月將41歲的費達拿，因為膝傷的問題而休養了18個月，並且要到今年的下半年才會復出，預計將於10月出席瑞士的一個錦標賽。而他自去年溫網之後，已有52個星期沒有比賽，雖然上星期費達拿的世界排名為97，但按規則就被剔出排名。而這是費達拿自1997年9月以16歲之齡參與巡迴賽以來的首次。

至於新的排名方面，因應ATP以及女子網球協會（WTA）不計算溫網的成績，也令衞冕溫網的祖高域無法因此取得分數之餘，更被扣減去年的大滿貫分數，令他排名由賽前的第4跌至第7。至於不能參與溫網的俄羅斯球會梅韋迪夫（Daniil Medvedev）就繼續排世界第一。至於今年贏得兩項大滿貫，在溫布頓四強棄賽的拿度（Rafael Nadal），世界排名升上第3。

拉芭堅娜排名第2低冠軍

女單方面，世界排名對於冠軍的拉芭堅娜（Elena Rybakina）也毫無幫助，她的世界排名維持23，也是溫網1968年作為職業巡迴賽以來，第2低世界排名的女單冠軍。至於亞軍的查貝雅（Ons Jabeur）亦由第2跌落第5。