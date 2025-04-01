網球｜卡莎堅娜指轉籍澳洲別無選擇　曾公開反對俄羅斯入侵烏克蘭

俄羅斯女子網球手卡莎堅娜（Daria Kasatkina），在取得澳洲國籍並轉為澳洲代表之後，在接受媒體訪問時表示，自己沒有太多的選擇。 自俄羅斯入侵烏克蘭以來，卡莎堅娜是少數會公開批評這場戰爭的俄羅斯運動員。她表示，自己自離開俄羅斯後，已兩年半時間沒有回去，這段時間自己居於杜拜。過去曾公開「出櫃」，27歲的卡莎堅娜上星期獲得澳洲的永久居民身分，將首次以澳洲代表身分出戰在今個星期在美國舉行的查爾斯頓公開賽。

她表示：「這是我第一日作為澳洲球手，老實說，感到很不同。我不打算說謊，這對我是很感動的。我仍需要去適應它，不過我真的很開心在我人生以代表澳洲在大舞台展開新的一章。」世界排名12的卡莎堅娜，是首位前世界前100位球手公開自己同性取向的球手。