網球｜台維斯盃德國晉身四強　將與西班牙爭入決賽

台維斯盃網球賽，德國及西班牙分別在八強晉級。其中德國隊以2:1的場數擊敗阿根廷，而西班牙就淘汰了捷克。兩隊會在決賽碰頭。

在意大利波隆那舉行的台維斯盃決賽階段，德國隊壓軸出場對阿根廷。德國單打先派出史卓夫（Jan-Lennard Struff）對世界排名60的阿根廷球手艾捷維利（Tomas Martin Etcheverry），艾捷維利全場打出23個直接發球得分，在連續2盤都打到決勝局之下，以7:6（7:3）、7:6（9:7），為阿根廷隊先贏一場。然而第2場，德國由賽事唯一世界排名前10的施維列夫（Alexander Zverev）出戰，這位世界排名第3的球手，面對世界排名21的塞倫多羅（Francisco Cerundolo），以2盤6:4及7:6（7:3），令德國追平場數1:1。