網球｜台維斯盃德國晉身四強　將與西班牙爭入決賽

台維斯盃網球賽，德國及西班牙分別在八強晉級。其中德國隊以2:1的場數擊敗阿根廷，而西班牙就淘汰了捷克。兩隊會在決賽碰頭。
在意大利波隆那舉行的台維斯盃決賽階段，德國隊壓軸出場對阿根廷。德國單打先派出史卓夫（Jan-Lennard Struff）對世界排名60的阿根廷球手艾捷維利（Tomas Martin Etcheverry），艾捷維利全場打出23個直接發球得分，在連續2盤都打到決勝局之下，以7:6（7:3）、7:6（9:7），為阿根廷隊先贏一場。然而第2場，德國由賽事唯一世界排名前10的施維列夫（Alexander Zverev）出戰，這位世界排名第3的球手，面對世界排名21的塞倫多羅（Francisco Cerundolo），以2盤6:4及7:6（7:3），令德國追平場數1:1。
最後的一場雙打比賽，德國的卡維迪斯（Kevin Krawietz）與佩迪斯（Tim Puetz）在先輸一盤4:6後，以2盤6:4及7:6（12:10）成功反勝，令德國場數贏2:1。至於西班牙方面，同樣要打到第3場。缺少艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的西班牙隊，同樣在先輸一場下，以場數2:1反勝捷克。