網球｜國際反藥組織就仙拿事件上訴　艾卡拉斯稱對網壇不是好事

男子網球世界排名第一的仙拿（Jannik Sinner），早前爆出在年初的時候，被兩度驗出在藥檢出現陽性，及後國際網球誠信組織（ITIA）認定事件仙拿未有犯錯，而獲准繼續比賽。不過國際反禁藥組織（WADA）就決定向國際體育仲裁法院（CAS）就ITIA的決定上訴。

23歲的仙拿，在今年3月的時候，兩度進行藥檢都驗出對一種增強肌肉質量的類固醇呈陽性反應。不過及後有關當局接受其物理治療師的解釋，稱他是在為仙拿治療時，採用過一種具有有關類固醇成份的噴霧膠布，而讓仙拿因此間接地受到感染。仙拿曾表示，有關的物理治療師所購買的噴霧膠布在意大利的藥房是隨處可以圓到，而事件是因為物理治療師當時的手指受傷。」而物理治療師曾澄清，仙拿對此並不知情，而且有關膠布沒有用在仙拿的身上。