網球｜國際反藥組織就仙拿事件上訴　艾卡拉斯稱對網壇不是好事

男子網球世界排名第一的仙拿（Jannik Sinner），早前爆出在年初的時候，被兩度驗出在藥檢出現陽性，及後國際網球誠信組織（ITIA）認定事件仙拿未有犯錯，而獲准繼續比賽。不過國際反禁藥組織（WADA）就決定向國際體育仲裁法院（CAS）就ITIA的決定上訴。
23歲的仙拿，在今年3月的時候，兩度進行藥檢都驗出對一種增強肌肉質量的類固醇呈陽性反應。不過及後有關當局接受其物理治療師的解釋，稱他是在為仙拿治療時，採用過一種具有有關類固醇成份的噴霧膠布，而讓仙拿因此間接地受到感染。仙拿曾表示，有關的物理治療師所購買的噴霧膠布在意大利的藥房是隨處可以圓到，而事件是因為物理治療師當時的手指受傷。」而物理治療師曾澄清，仙拿對此並不知情，而且有關膠布沒有用在仙拿的身上。
艾卡拉斯：理解他的處境
然而WADA在上周末（28日）指，ITIA的決定並不正當而作出上訴，並表示他們提出對仙拿作出1至2年的停賽處分。WADA的聲明表示：「不是尋求取消任何的結果」，並接納ITIA決定取消仙拿在印第安韋爾斯的分數及獎金的決定。仙拿在回應路透社時表示：「我們不能控制這一切，是不？顯然我對上訴是非常失望及感到震驚，說實話，因為我已經出席3次的聽證會，3次的聽證出來對我都是正面的。」
至於西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦認為，有關的上訴對網球並不是好消息，他對仙拿的處境表示同情：「這對他是很困難的，我知道所有人都在討論，新聞也在說。可能就如他在紐約（美國公開賽）前所說，人們對他開始有不同看法。我不知道會如何，不過可以肯定，我是理解他的處境，我明白的。然而，直至現在他的比賽以及他的水平和他經歷的一切，都是不簡單的。」