網球｜國際網球組織展開調查　發現網上辱罵球手一半都是賭徒所為

由國際網球協會（ITF）、女子網球協會（WTA）、全英草地網球俱樂部及美國網球協會合作，展開對社交媒體的監察，研究今年在多個社交媒體的平台上，辱罵網球手的貼文，發現有接近一半，都是來自「憤怒的賭徒」。

多個國際網球組織委託一個網絡監察組織，由今年1月到10月期間，監察來自X、Facebook、Instagram、TikTok及YouTube的多個社交平台，共247萬個帖文及留言，當中出現了1.2萬條違反社交平台的社群守則。這些內容在轉交平台處理後，部份冒犯性言論被移除，而嚴重個案更被刪除整個帳號，其中15個戶口因為違反當地的法律，更被轉交有關的執法機構採取行動。而根據調查，在有關1.2萬條的帖文及留言，有48%是來自賭徒。