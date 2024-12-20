網球｜國際網球組織展開調查　發現網上辱罵球手一半都是賭徒所為

由國際網球協會（ITF）、女子網球協會（WTA）、全英草地網球俱樂部及美國網球協會合作，展開對社交媒體的監察，研究今年在多個社交媒體的平台上，辱罵網球手的貼文，發現有接近一半，都是來自「憤怒的賭徒」。
多個國際網球組織委託一個網絡監察組織，由今年1月到10月期間，監察來自X、Facebook、Instagram、TikTok及YouTube的多個社交平台，共247萬個帖文及留言，當中出現了1.2萬條違反社交平台的社群守則。這些內容在轉交平台處理後，部份冒犯性言論被移除，而嚴重個案更被刪除整個帳號，其中15個戶口因為違反當地的法律，更被轉交有關的執法機構採取行動。而根據調查，在有關1.2萬條的帖文及留言，有48%是來自賭徒。
前世界第一的白俄羅斯球手艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）就對有關的系統表示滿意，並指可以創造更健康的網上環境：「WTA與合作夥伴踏出重要的一步，去過濾、封鎖及舉報仇恨及傷害性言論是有必要的。沒有人應該要容忍這些仇恨，這是我們多數人都在這些平台上面對過的。」負責監察的網絡組織督表示：「我們極度高興協助關閉大量具冒犯性的帳戶，並查明他們背後冒犯言論的原因，是包括大量憤怒的賭徒。」有關系統已就39種語言進行監察，並保護ITF賽事的7,739名球手及WTA賽事的563名球手。而參與溫布頓及美國公開賽，包括主賽圈、外圍賽，以及輪椅組賽事球手也受到保護。