網球｜基利奧斯性別大戰贏沙芭蘭卡

在阿聯酋杜科舉行的性別大戰，澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios）以直落2盤擊敗女單世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。對於輸給男單世界排名跌至671的基利奧斯，莎巴蘭卡認為這場比賽旨在吸引注意，沒有對女子網球造成損害。

這是自50多年前金夫人（Billie Jean King）與歷格斯（Bobby Riggs）進行首次男女子球手對賽的性別大戰後的第4次對賽，對上3次男子球手贏2次。在這次的對賽，因為曾經的溫布頓亞軍基利奧斯，在近年因為傷患，世界排名急跌至671，因此被指「一姐」莎巴蘭卡輸的話，被認為是影響女子網球的形象。而在這場比賽，莎巴蘭卡首盤在第2局先破基利奧斯的發球，不過之後基利奧斯追回局數，並以6:3先取一盤。第2盤基利奧斯亦贏局數6:3，以2:0的盤數贏得這場表演賽。