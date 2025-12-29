網球｜基利奧斯性別大戰贏沙芭蘭卡

在阿聯酋杜科舉行的性別大戰，澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios）以直落2盤擊敗女單世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。對於輸給男單世界排名跌至671的基利奧斯，莎巴蘭卡認為這場比賽旨在吸引注意，沒有對女子網球造成損害。
這是自50多年前金夫人（Billie Jean King）與歷格斯（Bobby Riggs）進行首次男女子球手對賽的性別大戰後的第4次對賽，對上3次男子球手贏2次。在這次的對賽，因為曾經的溫布頓亞軍基利奧斯，在近年因為傷患，世界排名急跌至671，因此被指「一姐」莎巴蘭卡輸的話，被認為是影響女子網球的形象。而在這場比賽，莎巴蘭卡首盤在第2局先破基利奧斯的發球，不過之後基利奧斯追回局數，並以6:3先取一盤。第2盤基利奧斯亦贏局數6:3，以2:0的盤數贏得這場表演賽。
莎巴蘭卡期待新賽季
莎巴蘭卡賽後再次被問到這場比賽對女子網球的影響：「我覺得我們在吸引更多人注意我們的運動，我不覺得這會變壞。」對於與男性對賽，她表示：「我覺得是完全不同，場地是不同。明顯與男人對賽是不同，一切都會更快。我希望在幾日後我可以恢復，我真的準備好新的賽季，希望我們會好的表現。」
今次的比賽，就連前巴西國腳的朗拿度（Ronaldo）都是座上客，基利奧斯表示：「說實話，這是一場很艱難的比賽，她是一位出色的球手，是頂級的冠軍。我不知道可以預期甚麼，無論我扮演甚麼角色，這對我來說都是極好的機會。」