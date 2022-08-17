網球︱拉度卡露辛辛那堤首圈　直落兩盤淘汰莎蓮娜

上屆美國公開賽的冠軍，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）首次面對將在今年美網後退役的傳奇球手莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）。拉度卡露最終輕鬆地以直落兩盤將莎蓮娜淘汰，成功打入次圈。

在得悉首圈對手是莎蓮娜，拉度卡露就非常期待着這場比賽。19歲的拉度卡露表示：「我想這會是一場緊張的比賽。這是一個美妙的機會與網球史上最好的球手對賽。這可能是我最後一次與她比賽的機會。我想，橫跨我的整個職業生涯，會很幸運能與她比賽。不論發生甚麼，我想這是一次很好的機會，令我一生難忘。」

不過，比賽的過程沒有如拉度卡露想像般緊湊。這個上屆美網冠軍，首盤一度領先局數4:1，不過之後莎蓮娜試圖力挽狂瀾，不過最後仍輸局數4:6。在第2盤，拉度卡露的表現更見輕鬆，在連續打破「細威」3個發球局之下，拉度卡露以6:0的盤數大比數再贏一盤，以直落兩盤勝出。

拉度卡露：為莎蓮娜致敬

拉度卡露賽後表示：「我不是很清楚那些數據。我想大家需要為莎蓮娜奇妙的生涯致敬。我很感謝在我的生涯之中能與她比賽，能與她同處這個球場是我的榮譽。今晚的氣氛很美好，即使你們（觀眾）都在為她打氣，我也是全力以赴。在第一分到最後一分，我都很緊張，她是可以在任何情況下反過來，而我還是高興能保持冷靜。」