網球｜拉芭堅娜教練遭罰禁賽　被指精神虐待但球手否認

女子世界排名第5的哈薩克球手拉芭堅娜（Elena Rybakina），其教練的胡哥夫（Stefano Vukov）被女子網球協會（WTA）宣布禁止參與旗下的賽事。WTA指經過調查，認為胡哥夫違反了WTA的守則，不過WTA以保護調查為理由拒絕公開詳情。據美國媒體報道，WTA指控胡哥夫「精神虐待」拉芭堅娜，但球手卻否認。
在今年的1月WTA就指胡哥夫違反WTA的守則，要求暫時禁止他擔任教練，而WTA在周二（11日）證實有關的處分。雖然37歲的胡哥夫否認有做錯，而拉芭堅娜也不認為胡哥夫對她有任何虐待。根據英國廣播公司（BBC）向WTA查詢時，僅表示因為要保護調查的機密及誠信，故不能提供更多資料，並指協會會以公平及客觀方式處理事件。然而WTA沒有透露過胡哥夫所違反的規則，也不知道他面對的禁賽期限。
調查報告稱責罵拉芭堅娜致哭
然而美國《紐約時報》旗下的《The Athletic》就報道，WTA的行政總裁Portia Archer在1月31日就去信拉芭堅娜的團隊有關決定，當中包括3頁有關對胡哥夫的調查結論。當中指控胡哥夫曾責罵拉芭堅娜「愚蠢」以及指如果不是他「妳還在俄羅斯執薯仔」等，報告表示胡哥夫行為令拉芭堅娜哭泣及造成精神虐待，以及迫她達到體能極限而生病。
在報告指出，WTA要為所有人建立安全的環境，而胡哥夫行為違反了有關目的。在有關報告也指出，有更多的證據證實拉芭堅娜與胡哥夫存在戀人關係，當中包括胡哥夫曾在墨爾本的酒店內與拉芭堅娜同房，但有關的事實不影響調查結果。雖然胡哥夫未有作出回應，不過拉芭堅鄉否認受到虐待，又指這狀況自己並不高興。根據《The Athletic》報道，消息人士表示胡哥夫面對的是1年的停賽處分。