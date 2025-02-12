網球｜拉芭堅娜教練遭罰禁賽　被指精神虐待但球手否認

女子世界排名第5的哈薩克球手拉芭堅娜（Elena Rybakina），其教練的胡哥夫（Stefano Vukov）被女子網球協會（WTA）宣布禁止參與旗下的賽事。WTA指經過調查，認為胡哥夫違反了WTA的守則，不過WTA以保護調查為理由拒絕公開詳情。據美國媒體報道，WTA指控胡哥夫「精神虐待」拉芭堅娜，但球手卻否認。

在今年的1月WTA就指胡哥夫違反WTA的守則，要求暫時禁止他擔任教練，而WTA在周二（11日）證實有關的處分。雖然37歲的胡哥夫否認有做錯，而拉芭堅娜也不認為胡哥夫對她有任何虐待。根據英國廣播公司（BBC）向WTA查詢時，僅表示因為要保護調查的機密及誠信，故不能提供更多資料，並指協會會以公平及客觀方式處理事件。然而WTA沒有透露過胡哥夫所違反的規則，也不知道他面對的禁賽期限。