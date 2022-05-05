網球︱拿度傷後復出馬德里公開賽　回想康復進度如坐過山車

今年贏得首項大滿貫的澳洲公開賽後，前世界第一的拿度（Rafael Nadal）之前一度受傷，需要再度休養，並在本星期的馬德里公開賽才復出，並備戰下一個大滿貫的法國公開賽。拿度表示，自己的康復過程如坐過山車。

拿度在馬德里公開賽的次圈出戰，面對塞爾維亞的基斯文奴域（Miomir Kecmanovic），並以6:1及7:6的局數，直落兩盤淘汰對手。在賽後的記者會上，拿度表示：「我非常、非常高興的完成了比賽。可能的話，你得真誠地面對自己。你需要誠實面對自己。我沒有任何的準備，因此不可能期望在初期就取得成就，因為在來這裡之前，上周四才是我第一次的訓練。」

賽前才拾回狀態

對於自己過去6星期的休養，他表示：「我訓練得好少、好少。我練過一日，然後所有的訓練都有些起伏，就好像過山車。我有時候狀況轉好，也有很壞的日子，這很正常。我想昨日（周二）我才開始覺得有點好轉，今日熱身的時候我就覺得很好了。我想基本上，我打了一場好比賽。」

拿度又指:「如果你回來，贏得了首場比賽，之後就可以慢慢取回自己的節奏。相反，如果你不斷的輸下去，在不斷落敗的循環中，你很難取得比賽的節奏。所以第一場的比賽都是關鍵，他們有很大的價值，而對我而言膀利是最重要。」他又指，每場的比賽都可以為他重建信心。