網球︱拿度望下月復出　出戰蒙地卡羅泥地賽

22個大滿貫得主，西班牙的拿度（Rafael Nadal），自澳洲公開賽後一直因傷未有比賽，而在摩納哥舉行的蒙地卡羅大師賽表示，這位「泥地王」期望在下月的比賽復出。
下月8日舉行的這項泥地賽事，賽事的總監在周三（15日）表示：「拉法（拿度）是第一個報名。他真的希望參與蒙地卡羅大師賽，他在為自己尋求所有的機會去參與自己喜歡的比賽。」
36歲的拿度過去贏過11次蒙地卡羅的冠軍，並且在2005年至2012年連續8屆奪冠。而這將是拿度為法國公開賽備戰的重要部份，過去他曾14次奪得法網冠軍。拿度在今年的澳網賽事中受傷，之後一直未有參與比賽，包括退出了印第安韋爾斯大師賽。
WTA正式警告保達普娃
另外，早前在印第安韋爾斯大師賽的熱身時，穿上俄羅斯球會波衫的保達普娃（Anastasia Potapova），正式遭到女子網球協會（WTA）發出警告。WTA聲明指出：「關於俄羅斯足球隊球衣事件，WTA已正式警告球手這是不能接受以及不恰當的行為。我們預計未來不會再發生同樣事件。」
保達普娃在早前的比賽熱身時，穿上一件俄羅斯莫斯科斯巴達隊的球衣，被波蘭的世界排名第一球手，施維雅迪（Iga Swiatek）公開批評，其後WTA已向球手作出指示，表明不能穿上任何俄羅斯隊伍的衣著。在印第安韋爾斯大師賽，施維雅迪已打入女單的四強。