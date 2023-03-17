網球︱拿度望下月復出　出戰蒙地卡羅泥地賽

22個大滿貫得主，西班牙的拿度（Rafael Nadal），自澳洲公開賽後一直因傷未有比賽，而在摩納哥舉行的蒙地卡羅大師賽表示，這位「泥地王」期望在下月的比賽復出。

下月8日舉行的這項泥地賽事，賽事的總監在周三（15日）表示：「拉法（拿度）是第一個報名。他真的希望參與蒙地卡羅大師賽，他在為自己尋求所有的機會去參與自己喜歡的比賽。」

36歲的拿度過去贏過11次蒙地卡羅的冠軍，並且在2005年至2012年連續8屆奪冠。而這將是拿度為法國公開賽備戰的重要部份，過去他曾14次奪得法網冠軍。拿度在今年的澳網賽事中受傷，之後一直未有參與比賽，包括退出了印第安韋爾斯大師賽。