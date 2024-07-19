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體育
2024-07-19 12:34:01

網球｜拿度瑞典網賽再撞英國洛尼晉級　未決定是否出戰美網

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拿度在瑞典公開賽繼續晉級。(美聯社)

拿度在瑞典公開賽繼續晉級。(美聯社)

全力為奧運準備的拿度（Rafael Nadal），繼在瑞典公開賽的男雙晉級四強後，在男單亦打入八強。他在次圈比賽，以直落2盤淘汰英國的洛尼（Cameron Norrie）。另外他亦在賽後回應在美國公開賽的參賽名單，他指自己目前未有最後決定。

38歲的拿度指因為身體的問題而不打算參加溫布頓，並全力在泥地賽事準備。在瑞典公開賽，他在次圈面對賽事5號種子的洛尼。拿度首盤先贏局數6:4，之後第2盤一度受傷而要接受治療，並在局數落後1:4。不過他之後卻連取5分，反勝洛尼局數6:4，以盤數2:0勝出，打入賽事的八強。而他八強對手會是阿根廷的拿禾尼（Mariono Navone），周末亦會與挪威的魯尼（Casper Ruud）在男雙的四強登場。

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拿度在瑞典公開賽繼續晉級。(美聯社)

拿度在瑞典公開賽繼續晉級。(美聯社)

奧運後才考慮美網

拿度賽後表示：「感到非常好，自法國公開賽之後有一段時間沒有參加巡迴賽了，這是我的機會去面對如卡馬倫（洛尼）這樣出色的球手。」對於自己比賽狀態，他指：「今日是旅程的一部份，我有一後時間沒有恆常的賽事，像今日的比賽幫助很多，要持續整場比賽給予對手壓力是我需要提升的地方，因為我的比賽未足夠。」

另外就有關美網的參賽名單，拿度也作出回應：「我需要先預定參賽才有機會在之後作出決定，就是這麼簡單，目前我的想法沒有甚麼改變。我會在奧運後才決定之後怎樣。不過我是會出戰利華盃，但我想澄清一點，因為不想給予錯誤的期望，我不肯定自己會否到紐約參賽。今日未有決定，這決定也不會在奧運前出現。」

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