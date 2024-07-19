網球｜拿度瑞典網賽再撞英國洛尼晉級　未決定是否出戰美網

全力為奧運準備的拿度（Rafael Nadal），繼在瑞典公開賽的男雙晉級四強後，在男單亦打入八強。他在次圈比賽，以直落2盤淘汰英國的洛尼（Cameron Norrie）。另外他亦在賽後回應在美國公開賽的參賽名單，他指自己目前未有最後決定。

38歲的拿度指因為身體的問題而不打算參加溫布頓，並全力在泥地賽事準備。在瑞典公開賽，他在次圈面對賽事5號種子的洛尼。拿度首盤先贏局數6:4，之後第2盤一度受傷而要接受治療，並在局數落後1:4。不過他之後卻連取5分，反勝洛尼局數6:4，以盤數2:0勝出，打入賽事的八強。而他八強對手會是阿根廷的拿禾尼（Mariono Navone），周末亦會與挪威的魯尼（Casper Ruud）在男雙的四強登場。