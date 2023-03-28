網球︱拿度稱未知何時復出　拉芭堅娜邁亞密繼續過關

早前有指22個大滿貫冠軍的拿度（Rafael Nadal），有望在下月蒙地卡羅大師賽復出，然而這位西班牙球手在接受訪問時，表示自己不知道無時才可以復出。而正在舉行的邁亞密公開賽，剛贏得印第安韋爾斯大師賽女單冠軍的拉芭堅娜（Elena Rybakina），以2:0淘汰比利時的梅頓絲（Elise Mertens）闖入八強。

在澳洲公開賽次圈出局及受傷的拿度，先後退出了美國的印第安韋爾斯大師賽及邁亞密公開賽。早前蒙地卡羅大師賽的總監，曾表示這位網壇名將會在賽事復出，可是他接受《馬卡報》的訪問，卻推翻這說法：「我不知道誰人取得這些資訊。顯然，如果這是真的，我會去確定，不過可惜是我不能。我正跟隨復康過程，而我不知道甚麼時候才能再打比賽，這是真相。我正逐步增加工作量，如果我知道甚麼時候可以復出，我會說出來，但我不知道。我不確定能否去打蒙地卡羅，只能見步行步。我只會說我可以知道的事。」