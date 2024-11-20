網球｜拿度職業生涯告終　西班牙台維斯盃出局

網球傳奇的拿度（Rafael Nadal）在台維斯盃八強後退役，他在單打比賽不敵荷蘭的雲達辛舒捷（Botic van de Zandschulp），而西班牙最終也不敵荷蘭，在台維斯盃的決賽階段八強止步，也結束拿度的職業生涯。 拿度以代表西班牙出戰台維斯盃作為職業生涯的告別戰，為西班牙出戰首場的單打，對上荷蘭的雲達辛舒捷。38歲的拿度面對比他年輕9年的對手，連輸兩盤4:6及4:6。雖然艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在第2場的單打，為西班牙追回一場。不過在之後的雙打，艾卡拉斯及加蘭路拿斯（Marcel Granollers）卻不敵荷蘭的組合，令西班牙場數輸1:2，八強止步。

拿度：我沒有厭倦網球只是身體不想再打 拿度在賽後向球迷表示：「在20年的職業生涯，你們陪伴我經歷過高低起跌，你們推動我繼續去比賽。我想在這裡祝賀荷蘭隊，並感謝整隊西班牙隊，讓我可以再次在台維斯盃比賽，雖然一切沒有如我們所願，但我已經付出所有。事實是你永遠不想去到這一步。我沒有厭倦網球，但我身體不想再打了，這你得接受。我是感到非常榮幸的，因為我可以長時間地將我的興趣作為職業。」 在馬拉加的比賽場地，約逾萬名球迷在賽後仍留在場內與拿度告別，並高呼拿度的名字，而拿度的家人，包括太太、父母、兒子都在場，場內也播放不少體壇名將的祝福，當中包括拿度老對手的費達拿（Roger Federer）、祖高域（Novak Djokovic），還有梅利（Andy Murray）及莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），至於碧咸（David Beckham）、恩尼斯達（Andres Iniesta）及魯爾（Raul）都有祝福這位22個大滿貫冠軍的傳奇退役。