網球｜施維列夫巴黎大師賽奪冠　施維雅迪年終賽首仗反勝

今年的最後一個職業網球巡迴賽（ATP）的1,000分賽事，世界排名升上第2的德國球手施維列夫（Alexander Zverev），在巴黎大師賽的決賽，以2:0的盤數擊敗法國的咸拔（Ugo Humbert），首次贏下這賽事的冠軍。至於在女子網球年終賽，爭取重返世界第一的施維雅迪（Iga Swiatek）在首戰反勝姬捷科娃（Barbora Krejcikova）。

隨着艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在16強不敵咸拔，施維列夫在打入決賽後已讓他升上世界排名第2位。而這是施維列夫在今個賽季的第4場決賽，當中包括法國公開賽中不敵艾卡拉斯。在今場的決賽，施維列夫先以兩盤的6:2及6:2，輕鬆擊敗了咸拔。首次打入1,000分賽事決賽的咸拔，在賽後表示：「我小時候在這裡看過比賽，這讓我要做自己想做的事，所以我很好高興能打入決賽。」