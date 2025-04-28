網球｜施維列夫馬德里公開賽　手機拍下證據被警告

馬德里公開賽的第3圈，賽事的頭號種子施維列夫（Alexander Zverev），在對西班牙的霍堅拿（Alejandro Davidovich Fokina）出現爭議的一幕。在第2盤的時候，因為霍堅拿的回擊，施維列夫認為出界，但裁判卻判處在場內，雖然施維列夫不服，但投訴被推翻後，他用手機拍下地面上的球印，被球證以不君子行為警告。不過施維列夫仍反勝對手晉級16強。
世界排名第2的施維列夫，是今次馬德里的頭號種子。面對霍堅拿卻不好應付。他第一盤先輸局數的2:6。第2盤比賽，施維列夫與霍堅拿要打到決勝局，贏細分的7:3。第3盤決勝盤亦一樣要進行決勝局決勝負，而施維列夫卻大比數贏分數7:0，以盤數2:1反勝晉級。
賽事不設司線員
不過在比賽的第2盤時，施維列夫應為霍堅拿的回擊出界，由於泥地賽事沒有鷹眼的電子系統，而是沿用司線員及裁判的肉眼，觀察網球落地留下的印記作準。然而今個賽季開始，在職業網球巡迴賽（ATP Tour）及女子網球巡迴賽（WTA Tour）都刪除了司線員的安排，令比賽由裁判員作決定。可是今次爭議中，裁判員沒有落場觀察，並推翻施維列夫的投訴，令他從場邊拿出手機將印記拍下放上網，卻被裁判指為不君子行為。
其實同樣的爭議，在月初的斯圖加特賽事也出現過，當時世界第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）也是拍下印記被警告。