網球｜施維列夫馬德里公開賽　手機拍下證據被警告

馬德里公開賽的第3圈，賽事的頭號種子施維列夫（Alexander Zverev），在對西班牙的霍堅拿（Alejandro Davidovich Fokina）出現爭議的一幕。在第2盤的時候，因為霍堅拿的回擊，施維列夫認為出界，但裁判卻判處在場內，雖然施維列夫不服，但投訴被推翻後，他用手機拍下地面上的球印，被球證以不君子行為警告。不過施維列夫仍反勝對手晉級16強。

世界排名第2的施維列夫，是今次馬德里的頭號種子。面對霍堅拿卻不好應付。他第一盤先輸局數的2:6。第2盤比賽，施維列夫與霍堅拿要打到決勝局，贏細分的7:3。第3盤決勝盤亦一樣要進行決勝局決勝負，而施維列夫卻大比數贏分數7:0，以盤數2:1反勝晉級。