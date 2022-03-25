網球︱梅韋迪夫承認可能無法出席溫網

世界排名下跌回第2位的俄羅斯網球手梅韋迪夫（Daniil Medvedev），將在邁亞密公開賽對上來自英國的前「一哥」梅利（Andy Murray）。被問到有關溫布頓將要求球手確定反對普京入侵烏克蘭才可以參賽，梅韋迪夫表示，自己不知道可否參賽。

梅韋迪夫將會在邁亞密的次圈鬥梅利，而賽前就有傳媒問到他對溫網的看法，他表示：「我現在只是逐個比賽的去參與，我意思是，因為現在每個比賽都有不同的規則和條件去確定可否參賽。老實說，我要說的當然是希望每個比賽都是一樣。所以之後會到蒙地卡羅，我是那裡居民，所以我很喜歡這賽事。」

拒為反俄羅斯入侵表態

之後他才回應溫網：「我還沒有甚麼可以回應溫布頓。所有人都知正在發生甚麼，所以基本上不可能無視它，不過我經常都說任何人在不同的事情上都有不同觀點，我經常說我是支持和平。這是很難去說公平與不公平。所以我當然在不同議題上有自己的立場，不過我傾向跟家人、我太太去討論，即使有時我們不同意對方，但我們可以談論。」

英國方面早前表示，雖然兩大職業網球組織都未有禁止俄羅斯以及白俄羅斯運動員參賽，只要求他們改將獨立球手身份參加，但是英國會按球手是否反對俄羅斯入侵烏克蘭，才會容許有關球手入境英國參與溫布頓網球賽。因此俄羅斯球手的取態將影響他們能否參與這項大滿貫賽事。