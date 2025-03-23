網球｜港將黃澤林邁亞密再創歷史　淘汰世界排名14晉級第3圈

香港網球選手的黃澤林，在邁亞密公開賽再創香港網球歷史。他在次圈以盤數2:1擊敗世界排名14位，賽事13號種子的東道主球手舒爾頓（Ben Shelton），繼續寫下香港球手在職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分大師賽級別中的紀錄。
上一圈淘汰了艾特米亞（Daniel Altmaier），取得他個人，也是香港球手在ATP1000分級賽事首次勝利後，黃澤林次圈就已經「打大佬」，而對賽事的13號種子，美國的舒爾頓。首盤Coleman與對手要打到勝局，並以7:3的分數先取首盤。第2盤卻輸盤數2:6被追平，不過到決勝第3盤，這位20歲的香港球手一度領先盤數5:2，不過之後被舒爾頓迫至決勝局。然而決勝局中，黃澤林最後用一記發球直接得分（Ace），以細分的7:5再贏多盤，以盤數2:1晉級。而他也是在近10年來，晉身賽事第3圈的第2低排名球手。
黃澤林：這是送給香港
黃澤林在賽後表示：「我一直相信自己是有能力在這大舞台上比賽。在新冠疫情時，我有過艱難的時間。我有一年半時間沒法比賽，然而幸運是我的團隊仍然支持着我。我真的很開心，這是送給香港的。」他續說：「我的父母、教練們、團隊，他們在高山低谷中都幫助了我很多。他們知道我來這裡時是掙扎過，（這是）並不容易。能對上像舒爾頓的對手，這是從我小時候開始的夢想。在重大賽事對上頂級球手，我真的很高興。」
黃澤林同時打破了舒爾頓在ATP1000分級別及大滿貫賽事的首輪14連勝紀錄，而他下一圈對手會是澳洲球手的禾頓（Adam Walton）。