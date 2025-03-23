網球｜港將黃澤林邁亞密再創歷史　淘汰世界排名14晉級第3圈

香港網球選手的黃澤林，在邁亞密公開賽再創香港網球歷史。他在次圈以盤數2:1擊敗世界排名14位，賽事13號種子的東道主球手舒爾頓（Ben Shelton），繼續寫下香港球手在職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分大師賽級別中的紀錄。

上一圈淘汰了艾特米亞（Daniel Altmaier），取得他個人，也是香港球手在ATP1000分級賽事首次勝利後，黃澤林次圈就已經「打大佬」，而對賽事的13號種子，美國的舒爾頓。首盤Coleman與對手要打到勝局，並以7:3的分數先取首盤。第2盤卻輸盤數2:6被追平，不過到決勝第3盤，這位20歲的香港球手一度領先盤數5:2，不過之後被舒爾頓迫至決勝局。然而決勝局中，黃澤林最後用一記發球直接得分（Ace），以細分的7:5再贏多盤，以盤數2:1晉級。而他也是在近10年來，晉身賽事第3圈的第2低排名球手。