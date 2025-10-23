世界排名第27位的女網球手高絲杜克（Marta Kostyuk）可能之前在香港人氣不高，但經過近日一番具爭議言論，肯定「人氣急升」。

這名烏克蘭球手近日接受訪問時，被問到對戰一姐莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）及排名第2的施維雅迪（Iga Swiatek）時，是否感到「壓迫感」。因為兩人合共贏得十項大滿貫單打冠軍，而且對高絲杜克均保持全勝紀錄。

高絲杜克對賽未嘗一勝

高絲杜克說：「每個人都有自己的生理結構，有些人睾酮水平較高，有些則較低。這是自然的，而這確實會帶來幫助。我覺得自己比她們矮小，我會思考如何憑自己的技術去擊敗她們，但我必須更努力爭取每一分。我要比她們跑得更多，才能拿到分數。」