世界排名第27位的女網球手高絲杜克（Marta Kostyuk）可能之前在香港人氣不高，但經過近日一番具爭議言論，肯定「人氣急升」。
這名烏克蘭球手近日接受訪問時，被問到對戰一姐莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）及排名第2的施維雅迪（Iga Swiatek）時，是否感到「壓迫感」。因為兩人合共贏得十項大滿貫單打冠軍，而且對高絲杜克均保持全勝紀錄。
高絲杜克對賽未嘗一勝
高絲杜克說：「每個人都有自己的生理結構，有些人睾酮水平較高，有些則較低。這是自然的，而這確實會帶來幫助。我覺得自己比她們矮小，我會思考如何憑自己的技術去擊敗她們，但我必須更努力爭取每一分。我要比她們跑得更多，才能拿到分數。」
身高5呎7吋的高絲杜克進一步解釋，自己必須更努力覆蓋全場。翻查資料，莎巴蘭卡身高接近6呎，而施維雅迪為5呎9吋。
高絲杜克這番言論，在社交平台上引起爭議，因為睾酮議題在有關跨性別運動員能否參與女子比賽的討論中，一直是敏感焦點。有人指責她具跨性別歧視傾向，也有人形容她的回答「令人尷尬」。
有網民便舉實例還擊高絲杜克，去年溫布頓亞軍柏奧蓮妮（Jasmine Paolini），身高僅5呎4吋，是女子賽場上最矮的球員之一，但她本月初在武漢公開賽以6比1、6比2擊敗施維雅迪。
網民批評為成績找藉口
另一位網民則嘲諷地說，這是「我很久沒聽過的球員為自己糟糕戰績找的最愚蠢藉口」。
事實上，女性體內亦自然存在睾酮，只是濃度遠低於男性，並且會隨月經周期波動，在排卵期前後達到高峰。這種荷爾蒙由卵巢製造，有助調節性慾、維持肌肉質量，並對女性生殖健康相當重要。
原文刊登於 Yahoo 體育