網球︱球證錯判兼對手出術　張帥含淚退賽WTA介入調查

女子網球賽事再發生不公正裁決事件。在匈牙利舉行的大獎賽，中國球手的張帥在與東道主球手杜芙（Amarissa Toth）對賽的時候，邊線裁判錯誤地指張帥的一記回擊出界，張帥投訴仍然無果，對手杜芙更立即將痕跡刷走。張帥之後不滿有關決定後，最後決定退賽。而女子網球協會（WTA）事後表示，對種族歧視「零容忍」，將會調查有關事件。
事發在匈牙利舉行的大獎賽，世界排名45的張帥對排名僅得548的杜芙。首盤雙方打成局數5:5平手，在第11局時，張帥一記的回擊，打向自己左邊的對方場區邊線上，杜芙無力回擊，然而邊線裁判指張帥出界，杜芙成功得分。張帥上前向球證提出抗議，由於泥地賽事球會留下痕跡而不設有鷹眼監察，但邊線裁判再上前觀看時，繼續維持出界的裁決。而杜芙也立即上前用腳擦去痕跡。
Statement from WTA— wta (@WTA) July 19, 2023
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The WTA has zero tolerance for racism in any form or context. The unfortunate incident that took place yesterday at the Hungarian Grand Prix and subsequent posts are being reviewed and will be addressed.
張帥隨即問杜芙：「你在做甚麼？」，「你為甚麼要這樣做？」而杜芙竟回應：「你是在製造麻煩。」在上訴無果後，張帥返回自己的休息區，並聲淚俱下地，決定退賽。
球手批行為欠體育精神
賽後不少球手都不值杜芙的行為，兩屆澳洲公開賽冠軍艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）批評：「又一個層次的缺體育精神行為。」而WTA在Twitter亦發出公告，表示有留意到在匈牙利大獎賽的事件，並對於種族歧視行為「零容忍」。
女子網球賽事今年爭議裁決不斷，在法國公開賽，日本球手的加藤未唯因為回球打中球僮，被對手投訴下，遭賽會的禁賽，已引起網球壇的不滿。