網球｜祖高域受訪：這幾年我被現實打臉

祖高域在2023年贏得美國公開賽冠軍，追平女子網球名將考特（Margaret Court）的24個大滿貫紀錄。然而隨着艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以及仙拿（Jannik Sinner）的冒起，之後的8個大滿貫都由二人瓜分。祖高域在今年四大滿貫中，有3次在四強面對艾卡拉斯或仙拿被淘汰。38歲的祖高域接受摩根（Piers Morgan）訪問表示：「我相信某程度上我是一個超人，因為我永不會傷害自己，亦永不會軟弱。不過這幾年，現實將我打臉。我開始知道，這已是新的一章。」

祖高域近年在不少都退出，部份是因為受傷，而在上月的巴黎大師賽，他沒有給予退賽的原因，而在上星期也因傷退出了年終賽。對於兩位後起之秀，祖高域說：「我注意到自己現在最佳的狀態以及他們最佳的狀態。他們比我好，這是現實。我一直相信一些幾乎是不可能實現的事。我確實有懷疑自己是否可以擊敗這2個贏得大滿貫。然而在我走入球場，我就不在乎對面的是誰。我永遠相信自己可以更好，我值得去贏。」

指仙拿藥檢陰霾會一直追隨

對於仙拿今年曾因為藥檢問題而被禁賽3個月，祖高域相信仙拿沒有故意違規，不過他覺得這會是仙拿的陰霾：「這會是一個追着他的陰霾，就像新冠的陰霾追着我一樣。不過時間會令它過去，但我不認為會消失。」在2022年祖高域因為拒接種疫苗，被澳洲遞解出境而未能參與澳洲公開賽。對於不少人對仙拿禁賽的貿疑，祖高域說：「這是因為缺乏透明度，前後矛盾，而且禁賽在大滿貫賽期之間，讓他不會缺席，這是非常奇怪。我真的不喜歡這事件的處理方式，你可以聽到有很多球員有過類似的經歷，都會在媒體前投訴說這是特別待遇。」