網球｜祖高域因傷退出年終賽　23年來首次缺少網壇三巨頭

24個大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic）宣布不會出席今年的職業網球聯會（ATP）年終賽，意味他將是自2005年以來首次未有在職業網球巡迴賽冠軍。同時也是自2001年以來，網球三大巨頭費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）及祖高域都缺席年終賽。

上屆年終賽冠軍的祖高域早前仍有出席在沙特阿拉伯舉行的表演賽「六王大滿貫」，不過他在周二（5日）透過社交媒體表示：「我本來很期待在那裡，然而因為目前的受傷，令我下星期不能比賽。對那些計劃來看我的球迷道歉，希望所有球手能在賽事有好表現。」37歲的祖高域歷史性在年終賽7奪冠軍。然而今年他也與費達拿及拿度一樣，頻頻受傷患影響。這是他自2005年以來，首次沒有在巡迴賽中奪標，也是自2008年開始，首次沒有在大滿貫奪標。