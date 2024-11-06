網球｜祖高域因傷退出年終賽　23年來首次缺少網壇三巨頭

24個大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic）宣布不會出席今年的職業網球聯會（ATP）年終賽，意味他將是自2005年以來首次未有在職業網球巡迴賽冠軍。同時也是自2001年以來，網球三大巨頭費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）及祖高域都缺席年終賽。
上屆年終賽冠軍的祖高域早前仍有出席在沙特阿拉伯舉行的表演賽「六王大滿貫」，不過他在周二（5日）透過社交媒體表示：「我本來很期待在那裡，然而因為目前的受傷，令我下星期不能比賽。對那些計劃來看我的球迷道歉，希望所有球手能在賽事有好表現。」37歲的祖高域歷史性在年終賽7奪冠軍。然而今年他也與費達拿及拿度一樣，頻頻受傷患影響。這是他自2005年以來，首次沒有在巡迴賽中奪標，也是自2008年開始，首次沒有在大滿貫奪標。
今屆年終賽會在11月10至17日於意大利的都靈上演，世界排名第一的意大利球手仙拿（Jannik Sinner）將主場出賽，而世界排名升上次席的施維列夫（Alexander Zverev）、西班牙新星的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），還有俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）及魯布列夫（Andrey Rublev），以及挪威的魯迪（Casper Ruud）、美國的費斯（Taylor Fritz）都會出賽。至於澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）將取代祖高域的空缺，成為自2004年曉域（Lleyton Hewitt）之後，首位出席年終賽的澳洲球手。而這也是2001年後，首次沒有網球的三巨頭參戰。
嘉奧芙晉身女子年終賽四強
至於在沙特阿拉伯進行中的女子網球年終賽，美國的嘉奧芙（Coco Gauff）就提早取得四強席位。她在分組的第2場，以盤數2:0擊敗衞冕的施維雅迪（Iga Swiatek）嘉奧芙首盤先贏局數6:3，第2盤未有放慢，再贏多盤6:4之下，連贏2盤取勝，並提早取得四強資格。嘉奧芙賽後表示：「這感覺很好。我知道在進入比賽，在我們的對賽之中，我有很大的自信，我覺得我打得比較好。即使我有點失手，但失去的局數我都可以迫到刁時。這給我信心，我知道我保持堅強，我有機會勝出比賽。」