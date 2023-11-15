網球｜祖高域年終賽苦戰三小時落敗　西斯柏斯因傷退賽

男子網球年終賽，已穩坐今年世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic），在分組的第2場，在苦戰逾3小時之下，以盤數1:2不敵意大利球手的仙拿（Jannik Sinner）。而希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）就因傷宣布退出。
在意大利都靈舉行的年終賽，東道主球手的仙拿面對着已肯定成為年終「一哥」的祖高域。首盤仙拿先以7:5的局數勝出。不過第2盤的比賽，祖高域在落後局數2:4之下，力戰至決勝局，並以細分的7:5，將盤數追平。雙方在決勝第3盤，再次陷入決勝局分勝負的局面，然而祖高域沒有再姑第2盤一樣強勢，以2:7的細分不敵仙拿，盤數輸1:2。
仙拿終止祖高域19場不敗
這場比賽花了雙方3小時9分鐘，而這是在溫布頓決賽之後，祖高域再次落敗，此前祖高域連贏了19場比賽。賽後仙拿表示：「我想我在重要的時刻顯示出勇敢及聰明的一面。我們大家都打得很好，這是一場高水平的比賽。這對我來說有很多意義，畢竟你打贏了贏過24次大滿貫的世界第一，這是最頂點的對手。這是一場戰術性的比賽，而我最終獲勝，所以我真的真的很開心。」
至於另一場比賽，西斯柏斯面對丹麥的魯尼（Holger Rune），不過西斯柏斯在經過諮詢醫生意見下，決定退出今屆的比賽，而波蘭球手靴卡斯（Hubert Hurkacz）將會代替西斯柏斯在最後一場分組對祖高域。西斯柏斯表示，很遺憾沒能完成對魯尼的比賽。