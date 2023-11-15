網球｜祖高域年終賽苦戰三小時落敗　西斯柏斯因傷退賽

男子網球年終賽，已穩坐今年世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic），在分組的第2場，在苦戰逾3小時之下，以盤數1:2不敵意大利球手的仙拿（Jannik Sinner）。而希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）就因傷宣布退出。

在意大利都靈舉行的年終賽，東道主球手的仙拿面對着已肯定成為年終「一哥」的祖高域。首盤仙拿先以7:5的局數勝出。不過第2盤的比賽，祖高域在落後局數2:4之下，力戰至決勝局，並以細分的7:5，將盤數追平。雙方在決勝第3盤，再次陷入決勝局分勝負的局面，然而祖高域沒有再姑第2盤一樣強勢，以2:7的細分不敵仙拿，盤數輸1:2。