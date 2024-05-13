網球｜祖高域意大利提早出局　稱因被水樽擊中後感不適

世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic），意外在意大利網球公開賽的第3圈止步，他透露自己是受到之後一日，在為球迷簽名時被一個水樽擊中後不適，影響自己的發揮。

祖高域上周五（10日）意大利公開賽的次圈晉級之後，一度走到場邊與球迷簽名。然而其間一個球迷的水樽掉落，並擊中其頭部。祖高域最初僅表示痛楚，在周末訓練時更戴上頭盔拍片，表示自己沒有事。不過到周日（12日）的第3圈賽事，面對世界排名32的智利球手泰比路（Alejandro Tabilo），卻僅在67分鐘就以2:6及3:6的局數，以盤數0:2被淘汰。