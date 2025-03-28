網球｜祖高域打入邁亞密公開賽四強　創最年長紀錄

擁有最多大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在邁亞密公開賽再創紀錄。他在八強以盤數2:0擊敗東道主球手的哥達（Sebastian Korda），成為最年長在職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分級以上賽事打入四強的球手。

早前已為ATP1000分級以上贏得場數最多的球手，在這個贏過6次冠軍的賽事，祖高域又一次寫下歷史。他在八強面對哥達，首盤先以局數6:3勝出。在第2盤雖然要與哥達打到決勝局，不過他還是以細分7:4勝出，直落兩盤淘汰對手。不單再將自己在ATP1000分級賽事的勝出場數增加，也取代費達拿（Roger Federer）成為最年長在1000分級別的四強球手。