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體育
2025-03-28 13:54:21

網球｜祖高域打入邁亞密公開賽四強　創最年長紀錄

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祖高域在邁亞密公開賽打入四強。(美聯社)

祖高域在邁亞密公開賽打入四強。(美聯社)

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擁有最多大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在邁亞密公開賽再創紀錄。他在八強以盤數2:0擊敗東道主球手的哥達（Sebastian Korda），成為最年長在職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分級以上賽事打入四強的球手。

早前已為ATP1000分級以上贏得場數最多的球手，在這個贏過6次冠軍的賽事，祖高域又一次寫下歷史。他在八強面對哥達，首盤先以局數6:3勝出。在第2盤雖然要與哥達打到決勝局，不過他還是以細分7:4勝出，直落兩盤淘汰對手。不單再將自己在ATP1000分級賽事的勝出場數增加，也取代費達拿（Roger Federer）成為最年長在1000分級別的四強球手。

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祖高域擊敗哥達，打入邁亞密公開賽四強。(美聯社) 美國的哥達八強不敵祖高域。(美聯社) 祖高域在邁亞密公開賽八強過關。(美聯社)

祖高域表示，今場他增強第一發球的成功率，為自己解決了困難。：「難以置信地，我能在整個賽事的發球都做得很好。特別是今日，這是我需要的。因為在第2盤，施巴斯坦（哥達）就是令我不斷要走，他在後場打得真的很好，不像第一盤有那麼多失誤了。這時候一些發球令我擺脫困局，我在落後0:3，0:30落後，在一些好的發球後，把我拉回來。」

菲律賓艾拉四強止步

另外在女單方面，菲律賓球手的艾拉（Alexandra Eala）結束其神奇之旅，她在四強不敵美國的碧古拉（Jessica Pegula），而另一場四強就由「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）擊敗意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）。莎巴蘭卡會與碧古拉爭奪女單冠軍。

菲律賓的艾拉在邁亞密公開賽四強止步。(美聯社) 碧古拉晉級邁亞密公開賽決賽。(美聯社)

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