網球｜祖高域月初結束與梅利合作：我對他只有更多的敬意

自去年底邀請老對手的梅利（Andy Murray），出任其教練團成員，祖高域（Novak Djokovic）在本月初終於結束二人約半年來的合作。祖高域在準備出戰日內瓦公開賽前指出，對梅利提供的指導，他已不能要求更多，並指自己對梅利的敬重，就只有增無減，並認為現時自己不需要尋找新的教練。

今個泥地賽季先後在蒙地卡羅及馬德里止步，未曾贏下任何泥地比賽，為備戰下周日（25日）展開的法國公開賽做準備，祖高域以外卡身份出戰日內瓦公開賽。對於與梅利結束合作，祖高域表示：「我們感覺到這合作已無法在場內獲得更多，就是這樣而已。我對安迪（梅利）的敬意仍然一樣，甚至可以說是更多，我個人對他更了解。我認為他擁有非常出色的網球智慧，而且他有罕有的冠軍級球手思維，顯然他已獲得了這樣的成就，還有是他對比賽中的觀察力更是一流。」