網球｜祖高域月初結束與梅利合作：我對他只有更多的敬意

自去年底邀請老對手的梅利（Andy Murray），出任其教練團成員，祖高域（Novak Djokovic）在本月初終於結束二人約半年來的合作。祖高域在準備出戰日內瓦公開賽前指出，對梅利提供的指導，他已不能要求更多，並指自己對梅利的敬重，就只有增無減，並認為現時自己不需要尋找新的教練。
今個泥地賽季先後在蒙地卡羅及馬德里止步，未曾贏下任何泥地比賽，為備戰下周日（25日）展開的法國公開賽做準備，祖高域以外卡身份出戰日內瓦公開賽。對於與梅利結束合作，祖高域表示：「我們感覺到這合作已無法在場內獲得更多，就是這樣而已。我對安迪（梅利）的敬意仍然一樣，甚至可以說是更多，我個人對他更了解。我認為他擁有非常出色的網球智慧，而且他有罕有的冠軍級球手思維，顯然他已獲得了這樣的成就，還有是他對比賽中的觀察力更是一流。」
望在法網前提升狀態
周四（22日）將38歲的祖高域認為，目前不急於尋找教練成員：「在這時刻，我不急需要教練。我在任何情況下都不急需要，我與現時身邊的人感覺良好，未來的幾個賽事，就看看吧。」祖高域在近5項賽事當中，在其中的4個比賽都首場就出局，他會在周三面對世界排名134的匈牙利球手富斯索域斯（Marton Fucsovics）。
對自己目前狀況，他指：「這是我生命中困難的一章，我嘗試引渡自己跨過去。我不習慣面對這狀況，即是連續輸掉多場比賽、首圈出局等等，這是過去20年我未想像過的狀況，然而我知道這時刻終會到來。我盡力去做好，盡力去贏更多錦標。我為自己在法網前提升狀態，以達到所期望及必要的水平，在比賽中走得更遠以及挑戰世界最優秀的球手。因此，我的動力仍在這裡。」