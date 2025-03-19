網球｜祖高域牽頭球員組織　入稟控告巡迴賽反競爭行為

由祖高域（Novak Djokovic）等網球員牽頭成立的職業網球員協會（PTPA），在美國入稟控告多個國際網球管理組織的巡迴賽違反反競爭行為及無視球手的權益。

PTPA向美國紐約的地方法院呈交了長達163頁的文件，當中指控職業球手被迫操縱在限定的比賽，同時指令他們的生涯及個人品牌受到限制。當中包括指有關的比賽日程、排名系統以及對肖像權的限制。有關的訴訟由PTPA以及12名球手，當中包括祖高域，以及協會的共同創辦人的加拿大球手普斯比斯（Vasek Pospisil）及澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios），他們指代表着全體的運動員。有關的訴訟還要求結束巡迴賽的壟斷，並要求包括職業網球協會（ATP）、女子網球協會（WTA）以及國際網球聯會（ITF）以及國際網球誠信機構作出賠償。組織同樣已向英國及歐盟發起相關的訴訟。