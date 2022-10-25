網球︱祖高域稱有機會再戰明年澳網　拿度將復出年終賽

因為疫苗問題在今年初出戰澳洲公開賽而爆出風波的祖高域（Novak Djokovic），表示就明年會否重新參戰澳網他收到「正面訊號」。而今年贏得兩項大滿貫錦標的拿度（Rafael Nadal）就表示，會在月底的巴黎大師賽復出，以及出戰之後的年終賽。

祖高域因為疫苗問題，在今年初被澳洲當局驅逐出境。根據澳洲的法例，他可以被當地禁止簽發簽證3年。不過澳洲總理莫理森（Scott Morrison）就表示會在合適的情況給予祖高域機會。而祖高域就表示，希望可以在未來數星期確定他能否獲准許出戰明年的首項大滿貫。他表示：「有關於澳洲，那裡好像有些正面的訊號，但並不是官方的。我們正與我在澳洲的律師們商討。事實上，他們正與有關當局討論我的案件。」

祖高域稱澳網發揮較佳

祖高域表示：「我當然是想去那裡，今年的事情已經結束，而我只想打網球，這是我所能做到最好的。澳洲一直是我能夠發揮自己最好表現的地方，結果已給予證明，所以我有更大的動力去那裡。」

另外今年贏下兩個大滿貫的拿度表示，將伯出戰月底的巴黎大師賽以及下月在意大利都靈舉行的年終賽。拿度在利華盃與費達拿（oger Federer）合作後，就已經退出賽事，並回西班牙養傷。其教練莫亞（Carlos Moya）表示：「在前往都靈，你得先去巴黎比賽，因為兩者很相似。」莫亞又指，雖然拿度之前未能奪標，但亦已經取得好的成績。