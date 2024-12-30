網球｜祖高域稱邀梅利加入教練團　既奇怪也很棒

隨着拿度（Rafael Nadal）及梅利（Andy Murray）在今年先後「掛拍」，網球壇的四天王僅餘下祖高域（Novak Djokovic）。在今年祖高域雖然贏得奧運金牌，但卻是自2017年以來首次在四大滿貫都未能奪標，因此他放眼在2025年的復甦。在找來梅利擔任教練團的成員後，他透露要與一位曾視為對手的球手分享自己的心得感覺很怪，但認為與梅利的工作很棒。

準備在明年的澳洲公開賽，爭取第10次贏得冠軍的祖高域，接受職業網球巡迴賽（ATP Tour）的訪問，他表示：「成為了網前同一方，這是很美妙的轉變，因為他曾是我最強大的其中一位對手。在過程中，要與曾長時間視為對手，分享我在場上所有的感受和見解，還有一些我的經歷，想法以及一些場上的秘密是有點奇怪。不過我很感恩和多謝他，來到澳洲接受這份工作。」