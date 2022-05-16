網球︱祖高域羅馬網賽奪冠　半年來首個錦標

世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic），終於贏得今年的首個冠軍。在周日的意大利公開賽決賽以2:0的盤數擊敗西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），贏得個人第1,001場的1,000分大師賽賽事，也是他第38個1,000分大師賽冠軍。

因為疫苗問題，而未能出戰澳網的祖高域，在全球疫情放緩後，參與的比賽逐漸回升，狀態亦開始上軌道。在今次的意大利公開賽，祖高域在決賽面對西斯柏斯。首盤先輕取對手局數6:0，雖然第2盤與西斯柏斯打到決勝局，但仍然擊敗對手，以2:0盤數勝出。這是他第1,001場的1,000分大師賽勝仗，同時也是他第38個1,000分大師賽冠軍。而西斯柏斯就已經是連續5次不敵祖高域。

祖高域賽後表示：「我對自己也很驚喜。雖然我有很清晰的比賽計劃和策略，但我也知道對方對我有期望，我知道我需要如何去打。在決勝局，我只是好一點點，可能比較冷靜而已，不過這是我們近期最接近的決勝局。」祖高域又指，自己在泥地賽期間，通常在意大利公開賽時差不多是最好。

梅利確定退出法網

另外，下星期展開的法國公開賽。前世界「一哥」、英國的梅利（Andy Murray）已確定不會出戰這項大滿貫賽事，並會專注在下月的溫布頓網球賽。