網球｜祖高域與基利奧斯破冰　關係曾對立二人合作雙打獲勝

曾經是在網球場內場外針鋒相對的祖高域（Novak Djokovic），與澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios）意外地合作在布里斯班的國際賽事合作雙打，並以盤數2:1擊敗對手。

過去祖高域批評過基利奧斯對他欠缺尊重，而基利奧斯則取笑祖高域。在多年來都是勢成水火的二人，卻意外合作雙打。他們在男雙的首圈面對來自奧地利的伊拿（Alexander Erler）及德國的米爾斯（Andreas Mies），祖高域的組合先贏一盤6:4，雖然之後一盤在決勝局落敗而被追平，但在第3盤的「搶十」中，祖高域與基利奧斯贏10:8，以盤數2:1過關。