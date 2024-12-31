網球｜祖高域與基利奧斯破冰　關係曾對立二人合作雙打獲勝

曾經是在網球場內場外針鋒相對的祖高域（Novak Djokovic），與澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios）意外地合作在布里斯班的國際賽事合作雙打，並以盤數2:1擊敗對手。
過去祖高域批評過基利奧斯對他欠缺尊重，而基利奧斯則取笑祖高域。在多年來都是勢成水火的二人，卻意外合作雙打。他們在男雙的首圈面對來自奧地利的伊拿（Alexander Erler）及德國的米爾斯（Andreas Mies），祖高域的組合先贏一盤6:4，雖然之後一盤在決勝局落敗而被追平，但在第3盤的「搶十」中，祖高域與基利奧斯贏10:8，以盤數2:1過關。
祖高域被扣留讓關係破冰
對於與昔日的「敵人」合作，祖高域表示：「這比賽很爽。我想感謝尼克（基利奧斯）參戰，他說與他一起打波會很好玩，這真的很好玩。我感謝在他復出時與我一起出戰。」二人的關係破冰，據報是源於2022年的澳洲公開賽，因為祖高域的疫苗問題被澳洲扣留及遣返，基利奧斯支持祖高域。
不過基利奧斯與祖高域合作也不易，因為此前他因為手腕韌帶受傷後休息達18個月，令他一度以為將結束其球員的生涯。對於自己的狀況，基利奧斯表示：「這次的受傷對我而言是嚴酷的，所以我知道一切都不是理所當然。我還不知道自己尚可以享受多少次澳洲的夏天。我們承諾過，大家會在對方離開前合作一次，所以我慶幸我們仍然活着。」