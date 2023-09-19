網球｜祖高域退出上海大師賽　或休息至下月底出戰巴黎賽事

剛贏得美國公開賽冠軍的祖高域（Novak Djokovic），宣布退出上海大師賽的比賽，並預計要到10月底的巴黎大師賽才會復出。

上星期贏得個人第24個大滿貫冠軍的美網後，祖高域之後再為塞爾維亞出戰台維斯盃的網球賽，為塞國迎戰西班牙。不過這位現時世界排名第一的男單球手，周日（17日）在社交媒體表示，會退出即將在10月4日展開的上海公開賽。祖高域過去4次贏得上海大師賽的冠軍，並保持34勝5負的戰績。

祖高域在社交媒體表示：「經過這麼多年，一些對我最好的支持是來自中國的。上海是我其中一個每年都喜歡的比賽。然而我將缺席在中國的賽事。我希望未來我會回到去中國，並在你們面前再次比賽。」外國媒體估計，他可能會在10月30日的巴黎大稍賽才復出，之後會繼續出戰年終賽以及台維斯盃的決賽。在祖高域退出之後，世界第2的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將會成為賽事的首號種子。