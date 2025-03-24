邁亞密公開賽的第3圈，賽事的4號種子祖高域（Novak Djokovic）以直落兩盤擊敗阿根廷的卡拉比利（Camilo Ugo Carabelli）晉身16強，並創下在職業網球巡迴賽（ATP Tour）的1000分級賽事411勝的紀錄，成為這級別最多勝利的球手。另外香港球手的黃澤林，會在今晚11時出戰第3圈的比賽，對澳洲禾頓（Adam Walton）。

過去6次贏得邁亞密公開賽的冠軍，37歲的祖高域上圈擊敗日裔澳洲球手的土方凜輝，面對以4位外圍賽「幸運落敗者」晉級的卡拉比利，祖高域首盤輕取局數6:1。第2盤卡拉比利雖然迫到祖高域要打決勝局，不過卻輸局分1:7，被祖高域直落兩盤淘汰。祖高域以411場ATP1000分級賽事的勝利，壓過拿度（Rafael Nadal）成為最多1000分級賽事勝利的球手。祖高域下一圈的對手，將是意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti）。