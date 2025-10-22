網球｜祖高域ATP總決賽前養傷　退出巴黎大師賽

塞爾維亞球星的祖高域（Novak Djokovic），宣布要退出在下星期舉行的巴黎大師賽。他早前已因傷在沙特阿拉伯的表演賽中退出，未知能否出戰下月的職業網球巡迴賽（ATP Tour）總決賽。

24屆大滿貫得主祖高域，上星期在沙特阿拉伯的「六王大滿貫」表演賽的季軍戰，在第一盤後也宣布退出。在周二（21日）他透過社交平台，表示不會參與今年的最後一項巡迴賽1,000分級別賽事，巴黎大師賽。他表示：「親愛的巴黎，不幸地我不會參與今年的巴黎大師賽。我在過去多年有過很多美麗的回憶及偉大的成就，特別是可以取得7次的冠軍，希望明年再見你們。」