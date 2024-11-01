網球｜艾卡拉斯巴黎大師賽出局　魯尼指拿度不應該退役

今年的最後一個職業網球巡迴賽的1,000分賽事，巴黎大師賽正在進行。而丹麥的魯尼（Holger Rune）成功晉級八強。這位世界排名13的球手在回想上月出席沙特阿拉伯舉行的表演賽，與拿度（Rafael Nadal）一同訓練時，他指拿度訓練的強度令他覺得拿度不應該退役。而在巴黎大師賽爆出冷門，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在16強不敵東道主球手的咸拔（Ugo Humbert）。

魯尼在早前獲得沙特方面的邀請，出席當地舉行的一場表演賽。雖然他未有晉級決賽，但就指於與拿度練習時獲益良多。他在接受一個網球網站訪問時表示：「我有沒有受其他球手所啟發，還是只專注自己？我會說兩者都有。我認為啟發是很重要，不過我一直想嘗試變得更瘋狂，不論是訓練、準備、還是在比賽，我都想推進自己。你會從好像祖高域（Novak Djokovic）或拿度這些球手得到啟發。」