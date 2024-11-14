網球｜艾卡拉斯年終賽取得首捷　施維列夫兩戰全勝

在意大利舉行的職業網球（ATP）年終賽，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）克服了病痛，在分組的第2場擊敗俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev），取得今屆賽事的首次勝利。而同組的施維列夫（Alexander Zverev）亦擊敗了魯迪（Casper Ruud），在分組兩連勝。
首戰不敵魯迪之後，艾卡拉斯調整狀態後再次出戰，面對是在首仗同樣落敗的魯布列夫。艾卡拉斯首盤只花37分鐘就以6:3的局數勝出，不過在第2盤的時候，遇到魯布列夫頑強的抵抗，二人要打到決勝局，最終艾卡拉斯細分贏10:8取得第2盤，以直落兩盤勝出。
上仗表示自己不適的艾卡拉斯，賽後他表示：「我很意外自己在底線的發揮，我真的很冷靜。我只專注在自己的比賽，我要做到是要忘記自己的不適。」另外，他在賽後也不忘西班牙的水災，並在電視螢幕前寫上「華倫西亞」的字樣，向受影響的災民表達支持。至於同組另一場比賽，施維列夫雖然首盤與魯迪要打到決勝局，但施維列夫還是以細分7:3先取一盤，第2盤施維列夫又以6:3的局數勝，直落兩盤取勝。施維列夫在分組最後一場會對艾卡拉斯，而魯迪就會對上魯布列夫。
另外，在西班牙馬拉加舉行的金夫人盃女子團體賽，受西班牙南岸地區的暴雨影響，原定周三（13日）展開西班牙對波蘭的比賽要延期至周四（14日）下午舉行。