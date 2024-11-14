網球｜艾卡拉斯年終賽取得首捷　施維列夫兩戰全勝

在意大利舉行的職業網球（ATP）年終賽，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）克服了病痛，在分組的第2場擊敗俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev），取得今屆賽事的首次勝利。而同組的施維列夫（Alexander Zverev）亦擊敗了魯迪（Casper Ruud），在分組兩連勝。

首戰不敵魯迪之後，艾卡拉斯調整狀態後再次出戰，面對是在首仗同樣落敗的魯布列夫。艾卡拉斯首盤只花37分鐘就以6:3的局數勝出，不過在第2盤的時候，遇到魯布列夫頑強的抵抗，二人要打到決勝局，最終艾卡拉斯細分贏10:8取得第2盤，以直落兩盤勝出。