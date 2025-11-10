網球｜艾卡拉斯年終賽擊敗迪米勒　爭取年終第一

今年的年終賽將是艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與仙拿（Alex de Minaur）爭奪年終世界第1的殊榮。其中艾卡拉斯其實處於優勢，他需要就是在分組贏得全部比賽或是打入決賽，都足夠在今年以「一哥」結束賽季。而前世界冠軍的祖高域（Novak Djokovic）就因肩傷退出今年年終賽。

首場面對澳洲的迪米勒，艾卡拉斯首盤雖然要打到決勝局，不過仍以細分7:5險勝。第2盤的比賽艾卡拉斯就全力進擊之下，以6:2的局數再下一城，並以盤數2:0擊敗迪米勒，為登上年終第1拉近一步。今年第3次出戰年終賽，之後2年都未能入決賽，艾卡拉斯表示：「我在過去3年，我在年底一直缺乏了精力及動力，但是今年情況有點不同。我對自己保持着動力走到這裡的過程感到自豪，我真的很興奮地期待在這裡有出色的表現，讓自己可以爭取這項錦標。」