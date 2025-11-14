網球｜艾卡拉斯鎖定成今年「一哥」　年終賽輕取穆斯迪分組全勝

艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）鎖定年終世界排名第1。在意大利都靈舉行的職業網球年終賽，艾卡拉斯在分組賽以2:0的盤數擊敗穆斯迪（Lorenzo Musetti），在分組取得3連勝下，肯定可以以年終「一哥」身份過年。

隨着迪米勒（Alex de Minaur）擊敗費斯（Taylor Fritz）取得四強資格，隨後出戰的艾卡拉斯其實已穩奪四強，不過他只要能分組全勝，已足夠分數鎖定年終世界排名第1。在面對主場出戰的穆斯迪，首盤贏局數6:4。不過第2盤比賽就變得一面倒，艾卡拉斯再以局數6:1取下第2盤，盤數贏2:0晉級四強，同時也是艾卡拉斯在今個賽季的第70場勝利。