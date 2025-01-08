網球｜英國洛尼為拋球拍擊中女觀眾致歉　避過遭取消資格

英國球手的洛尼（Cameron Norrie），在新西蘭出席奧克蘭經典頹的首回合，在面對阿根廷的迪亞斯阿哥斯達（Facundo Diaz Acosta）時，因為一次失分而將球拍拋走，結果擊中一名女觀眾。不過他沒有被球證證取消資格，並繼續進行比賽，事後他為事件道歉。
曾經世界排名升過上第8，目前排名48的洛尼，在新西蘭舉行的奧克蘭經典賽面對阿哥斯達，在第2盤落後到局數3:5時，他因為回球落網而將球拍拋去身後的看台，結果擊敗看台前端的一位女觀眾。裁判在檢查後，女觀眾表示沒有受傷，而僅是向洛尼作出警告，指他行為欠體育精神。不過洛尼雖然繼續比賽，但最終在該局仍不敵阿哥斯達，並以盤數0:2被淘汰。
洛尼賽後表示：「我不是打算這樣做，這絕對不是我想的事情。我很快已經道歉了，我也想再次正式致歉。我為我的行為感到不快。」他又說：「（女觀眾）還在笑，然後我說：『很對不起，我沒有這個意思』，然後她表示：『是的，我沒有問題』。這不是甚麼大問題。但正如我們看過其他球手，他們出現錯誤後，即使他們不像這麼打算，但也很易被誤會。」
Cameron Norrie hits a woman in crowd with his racket at Auckland Open😬#Tennis pic.twitter.com/lDclxx7J8Y— FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) January 7, 2025