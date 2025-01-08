網球｜英國洛尼為拋球拍擊中女觀眾致歉　避過遭取消資格

英國球手的洛尼（Cameron Norrie），在新西蘭出席奧克蘭經典頹的首回合，在面對阿根廷的迪亞斯阿哥斯達（Facundo Diaz Acosta）時，因為一次失分而將球拍拋走，結果擊中一名女觀眾。不過他沒有被球證證取消資格，並繼續進行比賽，事後他為事件道歉。

曾經世界排名升過上第8，目前排名48的洛尼，在新西蘭舉行的奧克蘭經典賽面對阿哥斯達，在第2盤落後到局數3:5時，他因為回球落網而將球拍拋去身後的看台，結果擊敗看台前端的一位女觀眾。裁判在檢查後，女觀眾表示沒有受傷，而僅是向洛尼作出警告，指他行為欠體育精神。不過洛尼雖然繼續比賽，但最終在該局仍不敵阿哥斯達，並以盤數0:2被淘汰。