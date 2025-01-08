熱門搜尋:
六合彩 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-01-08 12:22:57

網球｜英國洛尼為拋球拍擊中女觀眾致歉　避過遭取消資格

分享：
英國球手洛尼。(美聯社)

英國球手洛尼。(美聯社)

adblk5

英國球手的洛尼（Cameron Norrie），在新西蘭出席奧克蘭經典頹的首回合，在面對阿根廷的迪亞斯阿哥斯達（Facundo Diaz Acosta）時，因為一次失分而將球拍拋走，結果擊中一名女觀眾。不過他沒有被球證證取消資格，並繼續進行比賽，事後他為事件道歉。

曾經世界排名升過上第8，目前排名48的洛尼，在新西蘭舉行的奧克蘭經典賽面對阿哥斯達，在第2盤落後到局數3:5時，他因為回球落網而將球拍拋去身後的看台，結果擊敗看台前端的一位女觀眾。裁判在檢查後，女觀眾表示沒有受傷，而僅是向洛尼作出警告，指他行為欠體育精神。不過洛尼雖然繼續比賽，但最終在該局仍不敵阿哥斯達，並以盤數0:2被淘汰。

adblk6

洛尼賽後表示：「我不是打算這樣做，這絕對不是我想的事情。我很快已經道歉了，我也想再次正式致歉。我為我的行為感到不快。」他又說：「（女觀眾）還在笑，然後我說：『很對不起，我沒有這個意思』，然後她表示：『是的，我沒有問題』。這不是甚麼大問題。但正如我們看過其他球手，他們出現錯誤後，即使他們不像這麼打算，但也很易被誤會。」　

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 