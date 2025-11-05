網球｜莎巴蘭卡取今年第61勝　年底性別大戰挑戰基利奧斯

莎巴蘭卡在首場擊敗柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）後，第2場遇上擊敗嘉奧芙（Coco Gauff）的碧古拉。首盤莎巴蘭卡先贏局數6:4。第2盤碧古拉以6:2的局數追回一盤後，雙方進行第3盤決勝負。最終莎巴蘭卡再以局數6:3勝出，以盤數2:1取得分組第2場勝利。然而莎巴蘭卡仍未確定晉身四強，原因是她下場會對衞冕的嘉奧芙。嘉奧芙在另一場比賽，以2:0的盤數擊敗柏奧蓮妮，與碧古拉同為1勝1負，因此她們仍有機會與莎巴蘭卡爭四強晉級。

莎巴蘭卡賽後表示：「碧古拉打出了不可思議的網球。在第2盤她開始進入另一個水平，當我在第3盤被打破發球局後，我就告訴自己要打得更進取。我感到很抱歉，但同時也很高興，因為我找到自己潛在的『野獸模式』，然後打出自己難以想像的攻勢。」莎巴蘭卡的勝利，令她在今個賽季贏下61場，也是自2013年的莎蓮娜威廉絲之後，另一位女子網球手可以在單一賽季取得60場以上的勝仗，而當年「細威」贏下66場比賽。

第四次網球「性別大戰」

另外，莎巴蘭卡會在12月28日在杜拜參與一場「性別大戰」，她會與澳洲球手的基利奧斯進行比賽。莎巴蘭卡在賽事公布中表示：「我非常敬重尼克（基利奧斯）以及他的才華，不過不要搞錯，我已準備好打出最佳狀態。」過去網球都舉行過3次的「性別大戰」，包括在1973年，金夫人（Billie Jean King）與歷格斯（Bobby Riggs）進行的2次性別大戰，歷格斯雖然首次勝出，不過金夫人在4個月後復仇成功。而另一場已是在1992年，由當時已經40歲的干納斯（Jimmy Connors）對「女金剛」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）。莎巴蘭卡表示：「我非常敬佩金夫人為女子網球所作出的貢獻。我很自豪可以成為新一代的女子網球代表出戰『性別大戰』。」