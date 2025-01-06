網球｜莎巴蘭卡布里斯班奪標　大坂直美奧克蘭決賽退賽

世界第一的女子網球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），在澳洲公開賽的備戰先贏下今年首個冠軍。她在布里斯班國際賽的女單決賽，以盤數2:1反勝由外圍賽晉級的令人髮指球手古達美杜娃（Polina Kudermetova）。另外，日本球手的大坂直美在奧克蘭經典賽的決賽退出。
新一年首項大滿貫的澳網在月中就展開，故南半球已雲集不少網球好手備戰。在布里斯班的國際賽，莎巴蘭卡在女單決賽遇上世界排名107的古達美杜娃，莎巴蘭卡首盤意外先輸局數4:6。然而在第2盤莎巴蘭卡成功調整後，先以局數6:3追平盤數，並在決勝第3盤以6:2的局數再下一城，最終以盤數2:1反勝奪得冠軍。
姬捷科娃退出澳網
在新西蘭的奧克蘭，4個大滿貫得主的日本球手大坂直美，取得自2022年以來首次打入女子網球巡迴賽的決賽，在面對丹麥的達奧臣（Clara Tauson）在完成首盤贏6:4後，因為腹部不適而退出賽事。也讓達奧臣自2021年以來贏得個人第3個巡迴賽的冠軍。大坂賽後表示：「我想感謝這裡的所有人歡迎我來到這美麗的城市，我在這裡打球獲得很多的快樂。然而對這結果我感到抱歉。」
另外去年的溫布頓冠軍姬捷科娃（Barbora Krejcikova）因為背傷問題，已決定退出澳網。她在聲明表示：「不幸地，我背部的受傷在去季末造成了困擾，而現在仍未完全康復。我真的很失望，因為我喜歡在墨爾本打球，在去年打入八強給了我很多美好回憶。」