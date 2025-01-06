網球｜莎巴蘭卡布里斯班奪標　大坂直美奧克蘭決賽退賽

世界第一的女子網球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），在澳洲公開賽的備戰先贏下今年首個冠軍。她在布里斯班國際賽的女單決賽，以盤數2:1反勝由外圍賽晉級的令人髮指球手古達美杜娃（Polina Kudermetova）。另外，日本球手的大坂直美在奧克蘭經典賽的決賽退出。

新一年首項大滿貫的澳網在月中就展開，故南半球已雲集不少網球好手備戰。在布里斯班的國際賽，莎巴蘭卡在女單決賽遇上世界排名107的古達美杜娃，莎巴蘭卡首盤意外先輸局數4:6。然而在第2盤莎巴蘭卡成功調整後，先以局數6:3追平盤數，並在決勝第3盤以6:2的局數再下一城，最終以盤數2:1反勝奪得冠軍。