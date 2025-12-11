網球｜莎巴蘭卡指性別大戰　為提升女子網球

女子網球世界第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），本月底會在阿聯酋的杜拜與前溫布頓網球賽男單亞軍的基利奧斯（Nick Kyrgios）進行「性別大戰」的表演賽，對於這次比賽莎巴蘭卡認為不會損害女子網球，而且可以提升女子網球的水平。

莎巴蘭卡將在12月28日在杜拜與基利奧斯進行這場表演賽，這是自1973年金夫人（Billie Jean King）展開的首次性別大戰以來，第4次男女子球手對賽。對於這次表演賽，莎巴蘭卡表示：「我不會將自己置於風險之中。我們去到都是為了歡樂以及帶來好看的網球，不論是誰贏都好。」她又表示：「很明顯，男性生理上比女性強壯。然而並不關於此，這活動是要準備提升女子網球到更高的水平。」