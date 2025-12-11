網球｜莎巴蘭卡指性別大戰　為提升女子網球

女子網球世界第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），本月底會在阿聯酋的杜拜與前溫布頓網球賽男單亞軍的基利奧斯（Nick Kyrgios）進行「性別大戰」的表演賽，對於這次比賽莎巴蘭卡認為不會損害女子網球，而且可以提升女子網球的水平。
莎巴蘭卡將在12月28日在杜拜與基利奧斯進行這場表演賽，這是自1973年金夫人（Billie Jean King）展開的首次性別大戰以來，第4次男女子球手對賽。對於這次表演賽，莎巴蘭卡表示：「我不會將自己置於風險之中。我們去到都是為了歡樂以及帶來好看的網球，不論是誰贏都好。」她又表示：「很明顯，男性生理上比女性強壯。然而並不關於此，這活動是要準備提升女子網球到更高的水平。」
莎巴蘭卡目前世界排名第一，而近年受傷患困擾的基利奧斯，世界排名跌至672，因此今場比賽令人質疑對女子網球及莎巴蘭卡的好處，這位「一姐」表示：「對尼克（基利奧斯）的這場比賽不會容易的。我準備在這場比賽，展示出女性的強大、力量以及好的演出。他是在一個『雙輸』的狀況，而我就是『雙贏』的局面。」
平治車廠贊助女子網球
另外，女子網球協會（WTA）宣布獲得了德國車廠平治的巨額贊助。平治將以每年5,000萬美元作為女子網球協會的頂級合作夥伴。這被WTA形容為史上最重要的合約，並估計到最後會獲得5億美元的贊助。在周三（10日）的公布中，WTA承諾會用於令獎金與男性賽事更平等，並預計可能在2027年令到綜合男女子網球的賽事實現到男女平等，而2033年可以令女子的單獨賽事與男子組平等。