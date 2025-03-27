網球｜菲律賓新星艾拉勇挫施維雅迪　闖邁亞密女單四強：很不真實

19歲的艾拉，與香港球手的黃澤林同為拿度網球學校的學生，早在2021年開始參與女子網球巡迴賽（WTA Tour），並在2022年於美國公開賽的少年組贏得首個錦標。現時世界排名僅140，原本是因為16強的對手芭杜沙（Paula Badosa）受傷而晉身到八強。面對賽事2號種子，世界排名第2的施維雅迪，首盤艾拉贏6:2。第2盤雖然施維雅迪狀態有所改善，但仍要輸局數5:7，直落兩盤不敵艾拉出局。

艾拉是女單3名外卡球手之一，也是四強僅餘的外卡球手。她賽後表示：「我現在腦袋一片空白，我沒想過我可以做到這樣。到頭來我也仍是兩星期前的那個球手。」艾拉預計在下一周的世界排名晉身至前100位。此前她先在次圈擊敗前法國公開賽冠軍奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），第3圈再面對東道主球手，今年澳洲公開賽冠軍的姬絲（Madison Keys）。

早前在八強的比賽後，艾拉被問到與黃澤林關係，她表明二人不是情侶：「不，他不是（男友）。要知道，我為他感到高興，看到一些我認識的人有好的表現，這也是一種鼓舞。不只是我，我覺得很多人也受他啟發。」她說：「我現在沒有把感情放在首要的事。我認為這更像與運動在談戀愛。」