網球｜費達拿為摰友拿度退役獻文：有你讓網球世界感自豪

網球名將的拿度（Rafael Nadal），在為西班牙出戰台維斯盃後退役，結束職業球員的生涯。較他早退役的另一位網球名將，也是拿度昔日老對手及好友的費達拿（Roger Federer）就為這位好友送上祝福，並在社交媒體公開全文。費達拿表示，感激拿度作為多年的對手，稱他是西班牙的驕傲，也讓網球世界得以自豪，他表示作為朋友會絕對支持他的下一步。

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.



Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I… — Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024

費達拿在給拿度退役的信： 來吧，拉法（拿度）！ 當你決定從網球畢業的時候，在我無限的感觸之前，我想跟你分享一些事情。

就從很明顯的事情開始吧。你打敗過我，很多次。而且比我打敗你的次數多。你用其他人不同的方式來挑戰我。在泥地場上，這感覺就像踏入你的後花園，你讓我付出比自己想像更多的努力來守護自己的陣地。你讓我重新想像自己的比賽，甚至要改變自己球拍的大小，希望從中得到優勢。 我不是很迷信的人，但你讓它提升到另一水平。你所有的過程都很像儀式。把水樽整理得像士兵般整齊，梳理好頭髮，再調整內衣。這一切都在高強度下進行。私下地，我有點喜歡這一切，因為這都是獨特的，這像代表你的形象。

如你所知道，拉法，你讓我更享受比賽。 是的，可能不是第一次。在2004年的澳洲公開賽後，我首次升上世界排名第一，我以為我已處於世界的頂點。然後在兩個月後，當你穿上那件紅色的背心，踏上邁亞密的球場，展示你那二頭肌，並徹底地將我打敗。那時我聽到了很多有關你的傳聞『一個來自馬略卡的出色年青球手，擁有優秀天賦，有一日將贏盡所有的大滿貫』，這都不是炒作。 我們那時都在展開我們的旅程，最後我們一起走下去。20年後，拉法，我可以說，你那難以置信的過程所得的，包括14個法國公開賽冠軍，這是歷史性，你是讓西班牙自豪，他讓整個網球世界都自豪的。

我一直在回想我們共同的記憶。一起推廣這運動，在一半草地，一半泥地的球場打波。在南非開普敦於超過5萬球迷面前比賽，打破史上入場人數。大家永遠都在比拼，在場上讓對方疲憊不堪，有時甚至差不多要扶着對方上頒獎台。 我仍然很感恩，在2016年你邀請我去馬略卡幫你為拿度網球學校開幕。事實上是我自己想要來，我知道你非常好禮貌，不會強迫我去那裡，但我就是不想錯過。你永遠是全球孩子們的模範，米爾卡（費達拿妻子）與我都很榮幸，我們的孩子在你的學院受訓。他們就像數以千計的青年人一樣，很開心和學到很多，儘管我擔心我的孩子回來之後變成左手打握拍。

還有是在2022年在倫敦的利華盃，我最後的比賽。這對我意義很大，因為你與我站在一起，不是作為我對手，而是我的雙打拍檔。那晚與你分享同一賽場，一起掉眼淚，這永遠是我生涯其中一個特別的時刻。 拉法，我知道你專注於你那偉大的生涯中的最後時刻。我們在結束後再談。現在，我只想祝福你和你的家庭及團隊，所有在你成功過程中參與過的人。而我想你知道，你的老朋友永遠為你歡呼，並且在你下一步時會為你更大聲喝采。 拉法，至此！ 你永遠最好的朋友

羅渣（費達拿）