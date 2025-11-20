網球｜費達拿舒拉寶娃晉身名人堂

20次大滿貫冠軍，網球四大天王之一的費達拿（Roger Federer），是這一代網球明星中，首位晉身名人堂的球手。而俄羅斯的舒拉寶娃（Maria Sharapova），還有美國網球雙打的卜比白賴仁（Bob Bryan）與米克白賴仁（Mike Bryan）兄弟，今年同樣獲晉身名人堂。

網球四天王的費達拿、拿度（Rafael Nadal）、祖高域（Novak Djokovic）及梅利（Andy Murray）曾在之前十多年佔據網球的大滿貫冠軍，當中費達拿是首位率先取得20次大滿貫的男子網球手，也是史上8位能贏得四項大滿貫冠軍的球手。國際網球名人堂透過瑞士網球協會通知費達拿獲選入名人堂。他在透過視像訪問表示：「能晉身國際網球名人堂，能與很多偉大的冠軍球手一起，這是無比的榮譽。我整個生涯，一直很重視網球的歷史以及尊敬那些在我之前的人。能夠得到這項運動及同儕的認可，我深感榮幸。我期待明年8月訪問紐波特，與網球界共同慶祝這特殊時刻。」