網球︱辛辛那堤兩俄球手對賽　球證驅披烏克蘭國旗球迷離場

烏克蘭戰爭問題，再次在網球場上引爆。現時在美國舉行的辛辛那堤公開賽，周日(14日)出現爭議的一幕，由兩名俄羅斯球手對賽的一場女單賽事，一名披上烏克蘭國旗的女球迷，被球證指騷擾比賽的球員，而被保安趕離。有傳美國的球迷正計劃在球場拉起烏克蘭國旗抵抗。

發生在周日由兩名俄羅斯球手Anna Kalinskaya對Anastasia Potapova的女單資格賽。外媒報道指，其中一位球手向球證Morgane Lara投訴一位球迷。Morgane Lara之後從球證椅上走下來，並向場邊的球迷表示，指一位披着烏克蘭國旗的女球迷「來意不善」，要求她將烏克蘭國旗收起。其後，賽會的一名保安主管，要求女球迷離開，並指該位球迷的國旗大小並不合規。

稱旗幟大小違規

賽會之後聲明表示：「根據辛辛那堤公開賽的背包政策，都刊在賽事官網之下，國旗以及橫額不能大過18x18。因此，入場人士被球場保安要求移除旗幟，在移除後獲准繼續留在比賽。而有任何查詢關於球證，請直接聯絡WTA。」

該名球迷之後接受美國網媒的訪問，她表示：「這裡不是俄羅斯，這是美國。我們有我們的烏克蘭國旗，既沒有做瘋狂的事，也沒分散球員注意，只是披着它，安靜地坐着。」這位球迷表示，自己是美國人，但有烏茲別克的國籍，她指之後保安以國旗大小不合規而要求她離開。她又指，球證跟她說：「你表現不友善，你應該將旗拿下。」球迷表示：「我收到的訊息是，我令俄羅斯球員憤怒。我說：『我不會把它拿下』。她們打了一兩分鐘後，又停了比賽，之後保安前來跟我說『小姐，如果你不離開，我們就叫警察。』」現時WTA方面未有就事件作回應。