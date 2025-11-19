網球｜頂級球手先後退出台維斯盃　網球協會將與球手研究解決方法

台維斯盃的隊際網球總決賽展開。其中比利時率先以場數2:0擊敗法國晉級，然而繼仙拿（Jannik Sinner）未有加入意大利隊之後，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦因傷而退出西班牙，令賽事世界排名前10的球手，就只餘下德國的施維列夫（Alexander Zverev）。國際網球協會（ITF）就表示，將與頂級球手諮詢，尋求可以鼓勵他們參賽的方法。

在台維斯盃的最後八強，在意大利波隆那展開。首場的比賽，世界排名86的比利時代表哥歷朗（Raphael Collignon），以盤數2:1反勝法國的穆特（Corentin Moutet），為比利時隊領先。第2場法國由連達基治（Arthur Rinderknech）出擊，對比利時的貝治斯（Zizou Bergs），貝治斯再以盤數2:0勝出，令比利時以2:0的場數勝出，晉級四強。