網球｜頂級球手先後退出台維斯盃　網球協會將與球手研究解決方法

台維斯盃的隊際網球總決賽展開。其中比利時率先以場數2:0擊敗法國晉級，然而繼仙拿（Jannik Sinner）未有加入意大利隊之後，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦因傷而退出西班牙，令賽事世界排名前10的球手，就只餘下德國的施維列夫（Alexander Zverev）。國際網球協會（ITF）就表示，將與頂級球手諮詢，尋求可以鼓勵他們參賽的方法。
在台維斯盃的最後八強，在意大利波隆那展開。首場的比賽，世界排名86的比利時代表哥歷朗（Raphael Collignon），以盤數2:1反勝法國的穆特（Corentin Moutet），為比利時隊領先。第2場法國由連達基治（Arthur Rinderknech）出擊，對比利時的貝治斯（Zizou Bergs），貝治斯再以盤數2:0勝出，令比利時以2:0的場數勝出，晉級四強。
然而這個網球的「世界盃」，頂級球手卻不願意參與。繼早前仙拿與同胞的穆斯迪（Lorenzo Musetti），分別以休息及希望與家人相處，未有參加為意大利爭取衞冕，而艾卡拉斯就因為在年終賽決賽後受傷，退出了西班牙隊，令比賽目前的世界前10名球手，只餘德國的施維列夫。ITF總裁赫捷斯（Ross Hutchins）透露，將會向頂級球手作出諮詢：「這是一項歷史非常悠久的賽事，是非常受歡迎的團隊賽，在過去的125年中，它一直都是一項年度賽事。我們與波隆那有3年的協議，這是我們期待的。馬拉加在過去幾年在推動成為年末盛事做得很好，頂級球手參賽以及出色的故事，然而問題是，未來應該要怎樣才正確？我與頂級球手以及管理機構的關係都良好，所以我準備與他們討論及了解觀點。我們知道外邊寫過甚麼、說過甚麼，所以無可避免，我會與他們進行相關的對話，然後我們從那邊開始。」