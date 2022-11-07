網球︱魯尼決賽反勝祖高域　首奪巴黎大師賽冠軍

19歲的丹麥新星魯尼（Holger Rune），在巴黎大師賽的決賽，以2:1盤數反勝今年溫布頓冠軍的祖高域（Novak Djokovic），取得個人首個ATP大師賽系列的冠軍，也是繼碧加以後最年輕的巴黎大師賽冠軍。

先後擊敗靴卡斯（Hubert Hurkacz）、魯布列夫（Andrey Rublev）、艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime）4個世界排名前10球手，魯尼在決賽面對實力更多，擁21個大滿貫冠軍的祖高域。首盤祖高域先打破魯尼的發球，以局數6:3取得領先。

不過19歲的魯尼在次盤展現韌性，在第2局打破祖高域的發球局後，第3局更以兩個發球直接得分保住發球，並以6:3的局數，追平盤數1:1。決勝的第3盤，雖然魯尼在第4局因為發球雙錯誤而一度被破發，不過他之後一局亦打破祖高域的發球追回。魯尼在第11局再破祖高域的發球之下，最終以7:5再贏一盤，以2:1的盤數反勝祖高域。

祖高域賽後向魯尼表示：「我不太喜歡你擊敗我，不過另一方面我很喜歡你的個性，你是個很喜歡網球，很敬業的人。你付出了很多時間去努力，這是你的回報，你會有光明的未來。」