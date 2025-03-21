網球｜黃澤林晉級邁亞密公開賽次圈　再寫香港球手歷史

世界排名第182位香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）在邁亞密公開賽取得生涯突破！他在香港時間周五（21日）凌晨在正賽首圈化解4個破發分兼兩度打破對手發球局下，以盤數2:0擊退排名82位的德國球手艾特米亞（Daniel Altmaier），成為史上首位在ATP1000分賽事晉級次圈的香港球手。
黃澤林去年初戰邁亞密網賽，由外圍賽打起連贏兩仗打入正賽後於首圈下馬，之後憑「外卡」出戰上海大師賽亦在首圈不敵中國新星商竣程。Coleman今年捲土重來，獲發正賽「外卡」再初戰邁亞密，首圈遇上德國「三哥」艾特米亞。
比對手排名低100位
儘管Coleman比對手排名低100位，但他今仗打出相當紥實，全場開出5球Ace，一發得分率高達91％，遠勝對手的75％，二發得分率亦有59％，成功壓制艾特米亞。第一盤黃澤林頭9局與對手互保發球局，至關鍵的第10局成功破發，以6:4先聲奪人。
第2盤第3局Coleman一度面臨4個破發分，但他頂住壓力連續打出直接得分力保不失，更隨即在第4局再破發球局，拉開3:1確立優勢，最終以6:3再下一城，鎖定2:0的勝局晉級第2圈，奪下生涯ATP1000分主賽圈首勝，再創歷史，下一輪將挑戰世界排名第14位的22歲美國名將舒爾頓（Ben Shelton）。
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